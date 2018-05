Der Steiermark fehlen Hunderte Erntehelfer

„Wir fordern endlich die selben Bedingungen wie in Deutschland!“, sagt Werner Brugner, Kammerdirektor der Landwirtschaftskammer. „Dort sieht es nämlich so aus, dass für kurzfristige Helfer, die nur bis drei Monate da sind, keine Lohn-, Pflege- und Pensionsversicherungsbeiträge bezahlt werden müssen. Das heißt, deutsche Arbeitgeber bezahlen gleich viel, haben aber weniger Abgaben an den Staat. Der Chef hat damit weniger Kosten, der Dienstnehmer mehr im Säckel.“