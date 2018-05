Mord an Hadishat (7): Jeder verdächtigt jeden

Die Gemüter sind erhitzt, die Stimmung ist am Kippen: Am Sonntagabend musste die Spezialeinheit WEGA zu dem Gemeindebau in der Heiligenstädter Straße ausrücken. Ein Anrainer fühlte sich bedroht, weil Angehörige des ermordeten Mädchens im Innenhof trauerten. Der Mann am Polizeinotruf faselte etwas von einem Messer und Kopf abschneiden - Fehlalarm!