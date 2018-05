Hadishats Mutter hat Angst: „Wer hasst uns so?“

Bruder: „Wieso tut man so etwas?“

Die Tragödie rund um das Mädchen sorgt über die Grenzen hinweg für Schlagzeilen - und tiefste Erschütterung. Hadishat wurde am Freitagabend als vermisst gemeldet und befand sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in der Obhut ihres älteren Bruders (17). Dieser sah nach eigenen Angaben immer wieder nach der kleinen Schwester. Doch plötzlich fand er sie nicht mehr im Hof. „Man hat uns gesagt, sie wäre bei einer Freundin. Dann haben wir angerufen, sie war aber nicht da. Dann waren wir bei jeder Tür und haben gefragt. Dann haben wir die Polizei gerufen. Wieso tut man so etwas?“, zeigt sich auch Rustam G. völlig fassungslos.