Favoritner Mädchenmorde: Erst „Kommissar DNA“ half

Der grausame Mord an der kleinen Hadish (7) in Wien-Döbling lässt schauderhafte Erinnerungen wachwerden. Denn Ende der 1980er-Jahre hielt eine Mordserie in Favoriten die Polizei und die Öffentlichkeit gleichermaßen in Atem. Innerhalb von zwei Jahren fielen im zehnten Wiener Gemeindebezirk zwei Mädchen und eine junge Frau brutalen Sexualverbrechen zum Opfer. Ging man zunächst von einem möglichen Serientäter aus, ist diese These mittlerweile widerlegt. Die Täter wurden in allen Fällen erst Jahre später überführt - dank „Kommissar DNA“!