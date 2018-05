Ein Schutzzentrum für Elefanten in Myanmar

„Elephants Lake“ wird eine der größten Elefantenstationen Südostasiens. Auf einer Fläche von 17.000 Hektar werden in Gefangenschaft lebende, aber auch wilde Elefanten in den artgemäßen Gehegen Zuflucht finden. Denn die Population des Asiatischen Elefanten, dem zweitgrößten Landtier der Welt, hat sich laut IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) in den letzten Jahrzehnten mehr als halbiert. Nur noch 2000 wilde Elefanten befinden sich in Myanmar, wöchentlich fällt mindestens ein Tier Wilderern zum Opfer. Am Gelände wird sich deshalb auch ein Waisenhaus für Babyelefanten und Jungtiere sowie eine Krankenstation mit einer mobilen Klinik befinden. Ziel des umfassenden Rehabilitierungsprogramms von „Elephants Lake“ ist die Zusammenführung von neuen Herden sowie die anschließende Auswilderung der Tiere in das angrenzende North Zar Ma Yi Waldschutzgebiet. Sollte das nicht mehr möglich sein, können die Elefanten auch für den Rest ihres Lebens im Schutzzentrum bleiben.