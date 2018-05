Mountainbiker erlitt offenes Schädel-Hirn-Trauma

13-Jähriger bog direkt vor Auto in Kreuzung ein

Erheblich verletzt wurde ein 13-jähriger Bub, der mit einer vierköpfigen Radfahrgruppe von Schwaz kommend unterwegs war. Die Gruppe hielt auf der Landstraße in Kufstein an, um in die Münchner Bundesstraße einzubiegen. Plötzlich und völlig überraschend fuhr der Jugendliche in die Bundestraße ein, direkt vor einen Pkw, gelenkt von einer 29-jöhrigen Einheimischen. Trotz Vollbremsung wurde der 13-Jährige vom Pkw erfasst, auf die Windschutzscheibe und dann auf die Straße geschleudert. Nach Erstversorgung wurde der Jugendliche erheblich verletzt ins Krankenhaus Kufstein eingliefert.