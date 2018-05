„Überheblichkeit können wir uns nicht leisten“

„Krone“: Im letzten Spiel bei dieser WM geht es am Montag gegen Tschechien. Was erwarten Sie sich da von ihrem Team?

Bader: Wir wollen versuchen, jene Dinge, die wir am Samstag gut gemacht haben, zu wiederholen. Sprich, die einfache, geradlinige Spielweise mit der Scheibe, die uns gegen Weißrussland am besten gelungen ist von all den Matches. Wir wollen defensiv keine Überzahl-Gegenstöße zulassen, aufsässig verteidigen in der eigenen Zone, auch in Unterzahl. Einen Auftritt zeigen, der Freude macht. All das natürlich gegen einen Gegner, der besser ist.