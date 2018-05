Steirische Todesstrecke gehört endlich entschärft!

TUT ENDLICH WAS! Das ist die Forderung vieler Ennstaler, die nicht hinnehmen wollen, dass ihre Hausstrecke eine der gefährlichsten in ganz Österreich ist. Erst am Samstag heulten im Bezirk Liezen wieder die Sirenen der Einsatzkräfte: Wie berichtet, krachten bei Wörschach drei Fahrzeuge zusammen, insgesamt vier Menschen wurden verletzt. Gleich zwei Hubschrauber landeten, im Rückstau kam es noch zu einem Auffahrunfall. Wenig später verunglückte auf derselben Bundesstraße - diesmal bei Gröbming - ein Motorradfahrer schwer.