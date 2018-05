Schon wieder die B 320: Schwere Unfälle im Ennstal

Motorradfahrer (20) ins LKH Graz eingeliefert

Nur eine Stunde später kam es zu einem weiteren Unfall auf der B 320. Eine 26-Jährige Oberösterreicherin fuhr mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Liezen, als sie links nach Gröbming einbiegen wollte. Dabei dürfte sie einen in Fahrtrichtung Schladming fahrenden 20-jährigen bosnischen Motorradlenker übersehen haben. Es kam zur Kollision. Der 20-Jährige geriet mit seinem Motorrad auf das Bankett und prallte gegen eine Böschung, wo das Motorrad nach 50 Metern zum Stillstand kam. Der Motorradlenker kam nach weiteren 30 Metern im Bereich eines Brückenpfeilers zu liegen. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber C 14 in das LKH Graz eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.