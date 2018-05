Deutschland bei der WM in der Vorrunde gescheitert

Zweieinhalb Monate nach dem Einzug ins Olympia-Finale ist das neu formierte deutsche Eishockey-Nationalteam bei der WM in Dänemark in der Vorrunde gescheitert. Nach einem 5:1 von Finnland am Samstagabend in Herning gegen Top-Favorit Kanada ist das frühe Turnier-Ende der Deutschen besiegelt.