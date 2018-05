Mysteriöser Fall: Kugel in Wohnhaus eingeschlagen

Beängstigende Szenen für eine Hausfrau (55) in einer kleinen Ortschaft bei Maissau in Niederösterreich: Die Bewohnerin putzte gerade ihr Wohnzimmer, als sich mit ohrenbetäubendem Krach eine Kugel in die Fensterscheibe bohrte und stecken blieb. Nach dem mysteriösen Schützen wird nach einer Anzeige bei der Polizei gefahndet.