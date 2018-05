Türkische Bus-Karawane zieht zu Erdogan-Auftritt

Die engen Bande zwischen Bosnien und der Türkei haben ihre Wurzeln in osmanischer Zeit. Auf dem Balkan gilt Erdogan als charismatischer Muslim-Führer. Die Türkei wird als Vorbild gesehen und engagiert sich in vielen Bereichen in Bosnien. Weiters leben in der Türkei drei Millionen Bosniaken, die nach verschiedenen Massakern geflüchtet sind.