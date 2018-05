Kois und Goldfische dank Moritz (11) gerettet

Moritz entdeckte beim Spazierengehen die Fische in einem kurzen Stück Bachlauf, „viele waren leider schon tot…“. Die Familie kontaktierte die „Krone“, wir wiederum den grandiosen Tierschutzverein „Purzel & Vicky“ in Vasoldsberg, der uns schon oft wertvollster Partner in Tierfragen war - und Ingrid und Michael Stracke rückten gestern gemeinsam mit Moritz, seinen Eltern und Freundin Ilvy aus. „Der Bub hatte völlig recht: Die Fische sind entweder ausgesetzt worden oder irgendwie vom nahen Teich übergeschwappt. Sie haben zu wenig Futter - und der Bach könnte bald austrocknen“, so die Strackes. 37 Fische wurden gestern geborgen, die übrigen folgen noch.