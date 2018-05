Wie kann man zwölf Jahre lang den Staat abzocken?

Es war ein Hinweis aus dem „näheren Umkreis der Familie“, der die Polizei auf die Fährte der mutmaßlichen Betrügereien führte. Details dazu ließen sich die Ermittler nicht entlocken. So viel steht aber fest: Die 39-jährige Austro-Türkin, die den österreichischen Behörden vorgegaukelt hatte, in Jenbach zu wohnen, in Wahrheit aber seit 2006 ihren Lebensmittelpunkt in der Türkei hat, soll über all die Jahre fleißig Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Unterhaltsvorschusszahlungen, Notstandshilfe und Co. bezogen haben. Alles in allem kamen dabei über 100.000 Euro zusammen!