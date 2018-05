Zwölf Jahre zu Unrecht Sozialleistungen kassiert

Unfassbarer Fall von Sozialbetrug in Tirol: Die Polizei konnte eine 39-jährige Frau entlarven, die seit zwölf (!) Jahren zu Unrecht Sozialleistungen kassiert haben soll. Die türkischstämmige Verdächtige gab an, in Jenbach zu wohnen. In Wahrheit lebte sie aber in der Türkei. Dem österreichischen Staat und somit dem braven Steuerzahler entstand durch diese jahrelange Betrügerei ein Schaden von mehr 100.000 Euro.