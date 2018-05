Kim sieht in Gipfel mit Trump „historische“ Chance

Freigelassene Amerikaner wieder in den USA

Als Zeichen des guten Willens hatte Nordkorea drei US-Amerikaner freigelassen, die in dem Land wegen des Vorwurfs staatsfeindlicher Aktivitäten inhaftiert worden waren. Die drei Männer flogen gemeinsam mit Pompeo in die USA und wurden in der Nacht auf Donnerstag auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews bei Washington von Trump persönlich in Empfang genommen.