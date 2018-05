Nordkorea entlässt drei US-Häftlinge

Gipfeltreffen Anfang Juni in Singapur

Pompeo reiste am Mittwoch nach Pjöngjang, um Vorbereitungen für den Anfang Juni in Singapur stattfindenden Gipfel zwischen Trump und Kim zu treffen. Es geht dabei um eine friedliche Lösung des langjährigen Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm und die jahrzehntelange Feindschaft zwischen den USA und Nordkorea.