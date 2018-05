Stromerzeuger Tiwag steigert Umsatz und Gewinn

Der TIWAG-Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch den Jahresabschluss gebilligt. „Das vorliegende Ergebnis ist insbesondere mit einem Blick auf die hohe Wettbewerbsintensität sehr zufriedenstellend. Die TIWAG ist gut am Markt positioniert und verfolgt die strategische Ausrichtung von der Erweiterung des Kraftwerksparks über die Einbindung neuer Technologien bis zum Ausbau der E-Mobilität in Tirol konsequent“, so Aufsichtsratsvorsitzender Reinhard Schretter. „Der TIWAG-Konzern hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen auch 2017 wieder kräftig in eine sichere und saubere Strom-, Gas- und Wärmeversorgung Tirols investiert. Vom Investitionsvolumen von 256,3 Mio. EUR kommt ein beträchtlicher Teil der heimischen Wirtschaft zugute“, erklärt TIWAG-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser.