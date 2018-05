Frischer Wind würde auch anderen Parteien guttun

Vielmehr sind Skandale wie bei Udo Landbauer und Peter Pilz oder Misserfolge - man denke an die Grüne Ulrike Lunacek - Ursache dafür, wenn ein Politiker den Hut nimmt und seine doch auch gut bezahlten Ämter zurücklegt. Auch persönliche oder frustbedingte Gründe à la Eva Glawischnig oder Reinhold Mitterlehner erklären einen Rücktritt. Dass ein Politiker geht, um frischen Wind in der Partei zuzulassen und um anderen Platz zu machen, kam in der jüngeren Vergangenheit jedenfalls nicht vor - deswegen wohl auch die Skepsis rund um die Erklärung von Strolz.