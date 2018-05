Wilde Gabalier-Party geht ab: 1,4 Millionen Klicks

„Der Andi ist wieder zurück - so wie es eben früher war.“ Die neue Single von Andreas Gabalier ist kurz nach der Veröffentlichung ein absoluter Hit im Internet: Die Fans klickten den Clip zu „Verdammt lang her“ bereits an die 1,4 Millionen Mal auf YouTube an und sind in den Kommentaren voll des Lobes für ihren Rocker.