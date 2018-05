Titelverteidiger Pittsburgh vorzeitig out

Die Pittsburgh Penguins müssen den Traum vom dritten Stanley-Cup-Triumph in Folge in der NHL begraben. Der Titelverteidiger scheiterte im Play-off-Viertelfinale an den Washington Capitals. Matchwinner in Spiel 6 für die Capitals, die zuletzt vor 20 Jahren den Halbfinaleinzug geschafft hatten, war am Montag der Russe Jewgeni Kusnezow mit seinem Tor zum 2:1 in der Overtime.