Eishockey-WM: Wenn Mozart die Royal Arena rockt...

Ob Haudum, Woger oder Starkbaum - Österreichs Spieler sind in Kopenhagen an zahlreichen Ecken präsent. Denn ihre Namen zieren die Trikots vieler Fans, die unser Team in der Royal Arena unterstützen. Am ersten Wochenende waren es bei den Matches gegen die Schweiz und Russland insgesamt rund 1000.