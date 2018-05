Russland, Kanada und USA feierten bei WM 3. Sieg

Russland und Schweden in der Österreich-Gruppe A sowie die USA in Gruppe B haben bei der Eishockey-WM in Dänemark jeweils auch ihr drittes Spiel gewonnen. Olympiasieger Russland fertigte nach Frankreich und Österreich (jeweils 7:0) am Montag Weißrussland mit 6:0 ab, Schweden zog abends mit einem 4:0 gegen Frankreich nach. Die USA besiegten Deutschland mit 3:0. Die US-Amerikaner führen mit acht Punkten die Gruppe B vor Kanada (7) an, das Gastgeber Dänemark mit 7:1 keine Chance ließ. Den Dänen gelang der Ehrentreffer erst bei 0:6.