Mieterin (43) lag tot in ausgebrannter Wohnung

Tödliches Feuerdrama in der Nacht auf Montag im Wiener Bezirk Margareten: In einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses war ein Brand ausgebrochen, die 43 Jahre alte Mieterin kam dabei ums Leben. Das Feuer konnte zunächst unter Kontrolle gebracht werden, der Einsatz wurde jedoch für die Helfer der Feuerwehr sowie auch die Bewohner noch einmal brandgefährlich, als es in der betroffenen Wohnung plötzlich zu einer Durchzündung kam.