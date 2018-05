Lavaströme auf Hawaii lassen Häuser schmelzen

Die Eruption des Kilauea hatte laut der US-Erdbebenwarte USGS am 30. April begonnen. Am Donnerstag waren durch einen ersten Riss erstmals Lava, Rauch und Asche ausgetreten. Außerdem gab es mehrere Erdbeben, die leichtere Schäden an Straßen auf Big Island verursachten und vorübergehend für Stromausfälle sorgten.