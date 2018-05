NHL-Champion Pittsburgh droht das Aus

Dem Stanley-Cup-Sieger der zwei vergangenen Jahre droht in der aktuellen NHL-Saison das Aus im Viertelfinale. Die Pittsburgh Penguins verloren am Samstag bei den Washington Capitals mit 3:6 und stehen angesichts eines 2:3-Rückstands in der „best of seven“-Serie mit dem Rücken zur Wand. Im sechsten Spiel am Montag haben Superstar Sidney Crosby und Co. aber immerhin Heimvorteil.