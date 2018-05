„In Wien brauchen wir keine Moscheen mehr“

„Den meisten Schaden haben leider Muslime angerichtet“

An die Muslime in Österreich richtet der Präsident der Glaubensgemeinschaft einen Appell: „Sie sollen sich bitte vorbildhaft in die Gesellschaft einbringen.“ Ein aufeinander Zugehen „anstatt übereinander zu sprechen“, wünscht er sich auch von der Mehrheitsgesellschaft. Dennoch meint er: „Den meisten Schaden an unserer Religion selbst haben leider unsere eigenen Muslime angerichtet. Ich kann das seit zwei Jahren in meiner Funktion als Präsident bestätigen.“