Vulkanausbruch auf Hawaii: Lava in Wohngebieten

Nach mehreren heftigen Erdbeben in den vergangenen Tagen ist der Vulkan Kilauea auf Hawaii ausgebrochen. Da in Wohngebieten ebenfalls Lava aus Bodenrissen hervorquoll (siehe Videos oben und weiter unten), wurden Tausende Bewohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Der Gouverneur rief den Notstand im betroffenen County aus. Big Island ist die größte der acht Hauptinseln Hawaiis. Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt.