Kälber ertranken in der Drau

Ein Auto sowie ein am Pkw angekuppelter und mit einigen Kälbern beladener Anhänger sind Donnerstagnachmittag in Wernzach, im Bezirk Völkermarkt, in die Drau gerutscht. Der Lenker, der die Tiere scheinbar nahe der Drau in den Hänger laden wollte, konnte sich noch retten. Einige Tiere sollen jedoch in der Drau ertrunken sein. Sieben Feuerwehren sind im Einsatz, um das versunkene Gespann zu bergen.