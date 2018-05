Schweizer Alpindrama: Todesurteil Erschöpfung

Das war jedoch nicht der Fall: Am Sonntag, dem vierten Tag des Unterfangens, ändern sich die Bedingungen rasant, die insgesamt 14-köpfige Gruppe gerät am Pigne d‘Arolla in einen Sturm und schafft es nicht mehr, die nahe gelegene Berghütte Cabane des Vignettes auf 3157 Metern zu erreichen. Zu schlecht ist die Sicht, Handyempfang gibt es in Gipfelnähe auf dem 3790 Meter hohen Berg nicht. Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt müssen die Tourengeher im Freien übernachten, während sich der italienische Bergführer Mario C. - ein Mann, der laut „Bild“ auf drei 8000ern stand - auf die Suche nach der Hütte macht. Er wird später tot aufgefunden: abgestürzt, nur wenige Hundert Meter von der rettenden Hütte entfernt.