Desaster in der Schweiz: Sechs Tourengeher tot

Die 14 Alpinisten aus Deutschland, Italien, Frankreich und Bulgarien waren nach Polizeiangaben am Sonntag in zwei Gruppen auf knapp 3000 Metern Seehöhe zu der verhängnisvollen Tour auf den Pigne d‘Arolla aufgebrochen. Beide Gruppen wollten über die klassische Route „Serpentine“ zu einer Hütte auf 3157 Metern gelangen. Ein schwerer Schneesturm überraschte sie, die Sportler schafften es nicht mehr, das Ziel zu erreichen. Sie verbrachten die Nacht bei rund minus zehn Grad am Berg. Der Hüttenwart schlug Montagfrüh Alarm, weil die Gruppen nicht eingetroffen waren.