Österreichs Damen in Halmstad im Viertelfinale!

Österreichs Tischtennis-Team der Damen steht erstmals seit 2008 in einem WM-Viertelfinale! Sofia Polcanova, Liu Jia und Amelie Solja besiegten am Mittwoch in der Halmstad Arena in Schweden in der ersten K.o.-Phase Deutschland 3:2 und spielt nun am Freitag um eine Medaille. Der Gegner ist allerdings mit Titelverteidiger und -favorit China eine praktisch unüberwindbare Hürde.