Sexübergriff in Straßenbahn: Slowene (39) in Haft

Ein betrunkener Slowene hat Dienstagfrüh eine 21-Jährige in einer Straßenbahn am Quellenplatz in Wien-Favoriten sexuell belästigt. Der 39-Jährige ließ sich auch von den Begleitern der jungen Frau nicht aufhalten und begrapschte sein Opfer an Brust und Gesicht. Gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann ebenfalls höchst aggressiv, er wurde festgenommen.