Hard, Fivers und Westwien stehen im HLA-Semifinale

Drei von vier Semifinalisten in der Handball-Liga Austria (HLA) stehen fest. Meister Hard gegen Ferlach, Westwien gegen Bregenz sowie die Fivers Margareten gegen Linz fixierten am Dienstag jeweils auswärts den Gewinn der „best of three“-Viertelfinalserie. Schwaz hingegen glich daheim gegen Krems zum 1:1 aus. Das Entscheidungsspiel ist für Samstag (19 Uhr) in Krems angesetzt.