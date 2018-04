Altkanzler Schröder zahlt den Preis der Liebe

Paar will im Herbst heiraten

Der SPD-Politiker und seine neue Freundin hatten im Jänner in Seoul verkündet, im Herbst heiraten zu wollen. Nach der Hochzeit will das Paar sowohl in Berlin und Hannover als auch in Seoul leben. Es wäre die fünfte Ehe für den Altkanzler und heutigen Aufsichtsratschef des russischen Ölriesen Rosneft. Seine neue Partnerin ist Dolmetscherin und arbeitet als Repräsentantin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, NRW.Invest.