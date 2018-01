Gerhard Schröder will zum fünften Mal heiraten

Scheidung mit Noch-Ehefrau läuft "ohne Disput"

Mit seiner Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpf (SPD) hat der Altbundeskanzler zwei Adoptivkinder. Das ehemalige Paar ging zumindest nach außen hin, harmonisch mit ihrem Ehe-Aus um und trug nur wenige Details in die Öffentlichkeit. Im Herbst 2017 juckte es Schröder-Kopf dann offenbar doch in den Fingern, als sie ein Facebook-Statement veröffentlichte, in dem sie erklärte: „Frau Kim war im Frühjahr 2016 der Anlass, wenn auch nicht der alleinige Grund, für die endgültige Trennung.“ Schröder wies diese Darstellung am Donnerstag zurück und betonte, dass er und Schröder-Köpf beide eingewilligt hätten, sich scheiden zu lassen und es keinen Disput gäbe.