Landwirt starb wenige Tage nach Traktorabsturz

Ein 49-jähriger Tiroler Landwirt, der am vergangenen Mittwoch mit seinem Traktor in Hopfgarten im Brixental (Bez. Kitzbühel) verunglückt ist, ist in der Nacht auf Samstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verstarb der Mann in der Klinik in Innsbruck. Der 49-Jährige hatte sich mit dem Zugfahrzeug zwei Mal überschlagen.