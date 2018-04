Unsere neue Schönheitskönigin

In der Aula der Alten Universität in Graz stellten sich 10 Kandidatinnen der Jury rund um Styling-Profi Dieter Ferschinger und Ex-Model Gitta Sax. In vier spannenden Wertungsdurchgängen und in würdigem Rahmen wurden am Ende zwei Steirerinnen für das große Österreichfinale gekürt. Schön langsam wird´s ja wieder einmal Zeit für eine „Miss Austria“ aus der Steiermark. Das letzte Mal holte ja Dagmar Perl 1995 den Titel an die Mur.