Großes Fest zum Jubiläum

Seit 2003 wird an diesem Lückenschluss gearbeitet - erst unter Gerhard Melzer, seit 2015 unter Klaus Kastberger: „Wir haben viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, welche Bedürfnisse es in der Stadt gibt und mit diesem Wissen ein klares Konzept erarbeitet“, so Kastberger. Sein Ziel: Die Literatur das ganze Jahr über in der Stadt präsent zu halten und ein Gleichgewicht zwischen heimischer Szene und internationalen Positionen finden.