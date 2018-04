Premiere in Wien: Güterzug aus China eingetroffen

Der erste direkte Güterzug zwischen China und Österreich, der vor zwei Wochen anlässlich des mehrtägigen Besuchs der österreichischen Staatsspitze aus der Metropole Chengdu in der Provinz Sichuan abgefahren war, ist am Freitag in Wien eingetroffen. Nach 9800 Kilometern und einer Fahrzeit von 14 Tagen und zwei Stunden wurde der mit 44 Containern beladene Zug von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und ÖBB-Chef Andreas Matthä feierlich empfangen.