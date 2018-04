700 Anzeigen wegen Verstoß gegen Alkohol-Verbote

Erste Alkoholverbotszone in den 1990er-Jahren

Die erste Alkoholverbotszone in Tirols Landeshauptstadt war übrigens bereits Ende der 1990er-Jahre am Haydnplatz eingeführt worden. Vor allem das Alkoholverbot in Alt- und Innenstadt bzw. in Teilen der Maria-Theresien-Straße hatte in der Vergangenheit auch für kontroverse politische Debatten gesorgt. In erster Linie die Grünen sprachen sich gegen eine reine „Verbotspolitik“ aus. Auch im Gemeinderatswahlkampf waren und sind „ordnungspolitische Maßnahmen“ wie Alkohol-und Nächtigungsverbot Thema.