Berüchtigter Serienmörder nach 32 Jahren gefasst

Der berüchtigte „Golden State Killer“ ermordete in den 1970er und 1980er Jahren zwölf Menschen. Jetzt, mehr als 30 Jahre nach der Serie von Morden und Vergewaltigungen in Kalifornien hat die Polizei nun möglicherweise den Täter gefasst. Der heute 72-jährige Joseph James DeAngelo wurde am Dienstag in seiner Wohnung in Citrus Heights, einem Vorort von Sacramento, festgenommen. Ein DNA-Test überführte den Mann.