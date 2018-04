Salzburg: 144 Wahlkarten änderten fast nichts

Die Auszählung der in fremden Wahlsprengeln per Wahlkarten abgegebenen Stimmen für die Salzburger Landtagswahl am Mittwochnachmittag hat das Ergebnis so gut wie nicht mehr verändert. Nur 144 gültige Stimmen kamen am Ende hinzu - was lediglich bei der FPS von Karl Schnell eine Verschiebung an der zweiten Stelle hinter dem Komma brachte. Bei allen anderen Parteien gab es keine Verschiebungen mehr, das amtliche Endergebnis wird dann am Freitag nach der Sitzung der Landeswahlbehörde verkündet.