Goldene Kuppel-Blätter von Secession gestohlen!

Der Materialwert der gestohlenen Blätter selbst liege unter 1000 Euro, so Karin Jaschke, Sprecherin der Secession. „Der Schaden des Diebstahls von einigen wenigen Kuppelblättern besteht in erster Linie aus mutwilliger Sachbeschädigung“, hieß es in einer Stellungnahme des Künstlerkollektivs, welches das Haus leitet. Der Fortschritt der derzeit laufenden Sanierung des Gebäudes sei durch den Vorfall jedoch nicht behindert, wie betont wurde.