Bogner-Strauß übernimmt die Agenden von Köstinger

„Wir feiern das Leben!“

„Wir feiern das Leben!“, hatten Köstinger und ihr Lebensgefährte Thomas Kassl in einem Facebook-Posting Ende Jänner die freudige Nachricht angekündigt. „Ich werde meine Funktion als Bundesministerin mit voller Kraft ausüben. Nach der Geburt werde ich zu Beginn zu Hause bleiben, danach wird Thomas in Karenz gehen. Wir werden uns partnerschaftlich um unser Kind kümmern und ich weiß, dass ich meine Sorge um Vereinbarkeit mit sehr vielen Frauen teile. Natürlich wird sich unser Leben stark verändern und wir sind schon sehr aufgeregt. Über allem steht jedoch die grenzenlose Freude“, so die 39-Jährige. Köstingers Lebensgefährte Thomas Kassl tritt nur selten an ihrer Seite in der Öffentlichkeit auf. Bei der Angelobung seiner Freundin war er dabei. Kassl arbeitet im Volksgruppenbüro in Kärnten.