Pungent Stench: Die Wiederkehr einer Legende

Hatten Alex und du auch immer den gleichen Humorlevel? Ging der Sinn für das Morbide quasi parallel?

Nicht immer, ich war immer der, der eher noch bremsen wollte. Am Ende wurde aber nie viel gebremst und wir reden von einer Zeit, wo all das noch nicht so schlimm war. Es gab da so eine aus Deutschland, die immer darauf geachtet hat, dass Cannibal Corpse dort live ein bestimmtes Lied nicht spielten, aber insgesamt war das alles nicht so genau. 1984 oder 1985 hat der „Metal Hammer“ eine Anzeige geschaltet, wo es das Hitler-European-T-Shirt zu kaufen gab. Das war sehr humorig gemeint, wenn auch sehr provokativ, aber damals hat sich keiner daran gestört und der „Hammer“ war deshalb kein Nazi-Magazin. Es gab auch viele Samples mit Hitler-Reden auf Platten, da musste man sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich werde das aber nicht machen, weil ich nicht will und weil ich mich auch nicht irgendwelchen komischen Meinungspolizisten beugen will. Mir ist völlig egal, was über mich geredet wird, aber es ist wichtig, dass sich die Veranstalter von der Internethetze nicht unterkriegen lassen. Durch den politischen Rechtsruck werden die Linken noch hysterischer als sonst. Die Zeiten sind angespannter und so werden auch die Leute noch nervöser. Nazijagd ist ein gutes Thema heute. Einen Faschisten kann man auch prügeln, weil es nicht tabu ist. Oder eben jemanden, den man als Faschisten bezeichnet. Das hält nicht strafrechtlich, aber es stiftet Leute zu Blödheiten an. Es ist ja Fakt, dass viele Leute zu Demos anreisen, um Gewalt auszuüben. Der Inhalt ist egal, es geht darum, dass man randaliert.