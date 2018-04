Aserbaidschan kaufte Schweigen zu Menschenrechten

Aserbaidschan versucht den Ermittlern zufolge seit seiner Aufnahme in den Europarat im Jahr 2001, die Arbeit der paneuropäischen Länderorganisation zu beeinflussen. In der Parlamentarierversammlung, der 324 nationale Abgeordnete aus den 47 Mitgliedsstaaten angehören, hat die ölreiche ehemalige Sowjetrepublik nach Informationen von NGOs eine Reihe von Abgeordneten mit Geldzuwendungen, aber auch Geschenken wie Kaviar, Luxusuhren oder Teppichen bestochen. Auf diese Weise gelang es ihr, kritische Berichte über Wahlen oder die Menschenrechtslage in dem Land zu verhindern. Neben zahlreichen politischen Gefangenen, die in aserbaidschanischen Gefängnissen sitzen, ist es auch um die Pressefreiheit nicht allzu gut bestellt.