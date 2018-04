Pippa Middleton versteckt ihr Babybäuchlein

Fotos nach den Babynews

Am Sonntag wurde Pippa beim Spaziergang mit ihren Hunden in London abgelichtet. Von einem Babybäuchlein ist noch nichts zu sehen. Die sehr sportliche und schlanke 34-Jährige soll aber auch erst in der zwölften Woche sein. Geburtstermin des Kindes sei Oktober, heißt es. Ob sie, wie ihre Schwester Kate, an Schwangerschaftsübelkeit leidet, ist nicht bekannt.