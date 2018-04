Es geht los! Herzogin Kate mit Wehen im Spital

Es ist so weit! Die hochschwangere Herzogin Kate ist mit Wehen im Krankenhaus, wie der Kensington-Palast gegen 9.30 Uhr am Montag mitteilte. Ob das dritte Kind Kates mit dem britischen Prinzen William ein Bub oder Mädchen wird, ist noch nicht bekannt. Angeblich wissen dies nicht mal die Eltern selbst. Der werdende Vater ist bei der Herzogin im St. Mary‘s Hospital im Londoner Stadtteil Paddington, erklärte der Palast. Zahlreiche Fotografen haben sich mittlerweile vorm Geburtstrakt Lindo Wing in Stellung gebracht.