Cup-Erfolg! Barca schießt Sevilla aus dem Stadion

Auch der 25. Meistertitel ist für Barcelona nur noch eine Frage der Zeit. Er kann sogar bereits am Sonntag feststehen, falls der einzige verbliebene Verfolger Atletico Madrid zu Hause gegen Betis Sevilla verliert - im Stadion Wanda Metropolitano, in dem Barca am Samstag den Cuptitel holte. Nächsten Sonntag haben es die Katalanen dann selbst in der Hand, mit einem Sieg bei Deportivo La Coruna auch in der Liga alles klar zu machen.